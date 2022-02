Das 96-Ziel gegen Kiel: „Über 30er-Marke hüpfen“ für Klassenerhalt in Sichtweite

Die Euphorie lebt noch. Der 96-Trainer konnte den Sieg am Sonntag auf St. Pauli „kurz genießen“, aber die Tabellensituation bleibt angespannt. „Die Mannschaft ist gewillt dranzubleiben“, verspricht Christoph Dabrowski. Nichts anderes ist jetzt auch die Aufgabe. „Nachhaltigkeit ist unser Thema“, sagt 96-Chef Martin Kind. „Die Mannschaft muss jetzt Leistung und Ergebnisse bestätigen.“

Anzeige

28 Punkte hat 96 – und will da hin, wo der Gegner schon steht. Holstein Kiel hat 31 Punkte gesammelt. Der 96-Sportchef formuliert das Ziel für die Partie in der HDI-Arena „Über die 30er-Marke hüpfen“ will Marcus Mann. Um dann „möglichst schnell auch die Punkte 32, 33 und 34 zu machen, dann ist das Ziel in Sicht.“ Das bleibt der Klassenerhalt, der meist mit dem Erreichen der 40 Punkte verbunden wird.