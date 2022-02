"Keine Ahnung": Zieler erklärt wiederholten Elfmeter, Burgstaller superfair

Ron-Robert Zieler hielt den Elfmeter von Guido Burgstaller stark. Aber Bastian Dankert ließ ihn wiederholen. Daniel Kyereh hämmerte den zweiten Versuch an die Latte. 96 hatte bereits mit 3:0 geführt, aber Ärger gab es nachher trotzdem. 96-Trainer Christoph Dabrowski sah die gelbe Karte wegen Meckerns. "In der Situation ist es nicht einfach, meine Emotionen zu kontrollieren. Ich bin zu weit nach vorne geprescht, was den 4. Offiziellen angeht“, sagt Dabrowski. Er habe sich aber nachher entschuldigt.

Es sah außerdem danach aus, als wolle Timo Schultz den Schiedsrichter überreden, es doch nach dem zweiten verschossenen Elfmeter von Kyereh gut sein zu lassen. Denn erneut zögerte Dankert, als wolle er noch einen dritten Versuch für St. Pauli geben. Schultz stellte seinen Standpunkt jedenfalls klar: "Das ist gerade In, dass die Schiedsrichter das in den Fokus nehmen. Ich bin kein Freund davon."