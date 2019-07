96-Rückkehrer Zieler: "Der VfB Stuttgart ist Favorit auf den Aufstieg"

... die Vorbereitung und den Saisonstart: Ich finde, wir hatten eine gute, intensive Vorbereitung. Natürlich hat man in den Testspielen gesehen, dass noch nicht alles rund läuft. Aber die Jungs ziehen ganz hervorragend mit. Wir haben einen guten Geist in der Mannschaft und einen guten Zusammenhalt, das spürt man schon. Daher würde ich mir möglichst einen guten Saisonstart wünschen, weil ich das Gefühl habe, dass hier dann noch schneller und besser etwas zusammenwachsen kann. Wir sind vorbereitet, gehen wir es an. ©