"Den kannst du nicht halten": Wie Slomka und Schladraff 96-Keeper Zieler stützen

Eine Torheit, die so gar nicht in die Torwartpolitik des Vereins passt. Zumal es bereits der zweite Patzer war nach dem Freistoß in Stuttgart, den Zieler hätte halten müssen. Damit steht der Weltmeister, den 96 als Konstante und Sicherheitsfaktor verpflichtet hat, als das genaue Gegenteil da – als Problemfall.

96 stellte Esser ins Abseits

Und das alles vor dem Hintergrund, dass 96 ohne Not Michael Esser, den besten Spieler der Abstiegssaison, ins Abseits gestellt hat. So ziemlich die einzige Position, auf der die Mannschaft gut besetzt war, wurde zugunsten von Zieler verändert.