Gute Nachricht: Ron-Robert Zieler trainiert wieder auf dem Platz

Es passierte im Heimspiel gegen Schalke 04 am 15. Oktober: Nach einer bis dahin überragenden Partie (SPORTBUZZER-Note: 1) verletzte sich 96-Torhüter Ron-Robert Zieler. Nach einer eher undramatischen Situation – der Keeper kam aus dem Kasten, ohne zu sprinten und saß plötzlich auf dem Rasen – konnte er mit dem linken Fuß nicht mehr auftreten, musste bei der Auswechslung sogar gestützt werden (78. Minute). Schalke besiegelte dann in der fünften Minute der Nachspielzeit durch einen Kaminski-Kunstschuss die 96-Niederlage (0:1).

Die bittere Diagnose folgte zwei Tage später: Muskelteilriss in der Wade, Ausfallzeit mehrere Wochen. Mindestens.

96-Torwart Zieler zurück auf dem Platz

Am Mittwoch, also rund anderthalb Monate nach dem Schalke-Spiel, stand Zieler nun erstmalig wieder auf dem Trainingsplatz. Auf dem Plan standen Körperspannungsübungen – aber auch Training mit dem Ball.

Das Comeback rückt also näher. Allerdings wird es noch dauern, bis die etatmäßige Nummer eins in den Spielbetrieb zurückkehren kann. Mit einem Eingreifen vor dem ersten Spiel nach der Winterunterbrechung (am 14. Januar bei Hansa Rostock) ist eher nicht zu rechnen.