96-Duo Zimmer-(Mann): Trainer und Sportdirektor hoffen auf Sechser aus dem Ausland

Am Dienstag war es so weit: 96-Trainer Jan Zimmermann begrüßte den neuen Sportdirektor Marcus Mann auf dem Trainingsplatz. Zum ersten Mal sah man die beiden neuen Gesichter des Fußball-Zweitligisten auf dem grünen Geläuf neben der HDI-Arena.

Das neue 96-Duo Zimmer-(Mann) hielt einen kurzen Plausch. Mann schaute im Anschluss, wie sich die 96-Profis in der Einheit machten. Genau hinschauen wird er zusammen mit Zimmermann auch in den kommenden Tagen. Dann soll in Sachen Transfers noch Bewegung hineinkommen.