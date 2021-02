Hannover 96 zu Gast bei Eintracht Braunschweig: Wer wird der nächste Derbyheld?

Heute (13 Uhr) ist Derby, das heißt für manche Fans: Das Ergebnis des Spiels ist wichtiger als Aufstieg oder Abstieg – Hauptsache, Braunschweig be­siegt, oder 96 eben. Für die Spieler bedeutet das, sie können sich unabhängig von anderen Leistungen in der Saison einen Eintrag im Geschichtsbuch der Vereine sichern. Anzeige Füllkrug köpft 96 zum Sieg Als da wären: Ge­rald Asamoah 1998 mit seinem Tor zum 1:0-Sieg, 96 stieg dann in die 2. Liga auf. Niclas Füllkrug 2017 mit seinem Kopfballtreffer zum 1:0-Sieg, der auch die Rückkehr in Liga eins vorbereitete. Braunschweig war in beiden Jahren jeweils ein ernsthafter Konkurrent.

"Wichtig ist, unbedingt gewinnen zu wollen" Füllkrug weiß auch, wie es 96 angehen sollte. „Es ist gut, eine gewisse Emotionalität zu haben, das Spiel wichtiger zu spüren als ein normales Ligaspiel“, sagt der Ex-Stürmer. „Wichtig ist, unbedingt gewinnen zu wollen, die Stadt zu vertreten und in der Region der stärkste Klub zu sein. Das war immer etwas, was mich motiviert hat“, meint Füllkrug und setzt auf 96: „Ich denke, dass Hannover das souverän für sich entscheiden kann.“ Wird es wieder Weydandt? In dieser Saison liegen die sportlichen Ziele und Leistungen weit auseinander – wie beim Hinspiel, dem 4:1 in der HDI-Arena. Die Stelle des Derbyhelden si­cher­te sich Hendrik Weydandt mit seinem vorentscheidenden und richtungsweisenden Treffer zum 2:1. Und heute? Wird es wieder Weydandt, der nach diesem Tor nur noch zweimal traf (gegen Fürth und dem HSV). „Er ist immer eine Option“, sagt 96-Trainer Kenan Kocak, der wie immer nicht über Aufstellungsszenarien sprechen will. Weydandt wartet seit acht Einsätzen auf ein Tor. Das sind deshalb nur 360 torlose Minuten, weil der 24-Jährige zuletzt kaum mehr über Kurzeinsätze hinauskam. Beim 1:0-Sieg am vergangenen Montag gegen Osnabrück waren es zwölf Minuten. Dabei erzielte Weydandt immerhin ein Abseitstor. Auf der Suche nach der Erfolgsspur Kocak hofft, dass diese Erfahrung Weydandt wieder in die Erfolgsspur bringt. „Ja, das Gefühl habe ich, daran glaube ich“, sagt der 96-Trainer, „ich merke ja auch in den Einzelgesprächen, wie er tickt, wie fokussiert er ist. Ist bin optimistisch, dass er aus dem kleinen Loch herauskommt und sein Tor auch mit Sicherheit für 96 erzielen wird.“ Zumindest hofft Kocak, dass es schon ein weiteres Derbytor wird.