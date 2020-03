Zuber plant die 96-Zukunft als Interims-Manager – elf Spielerverträge laufen aus

Eine weitere statistische Studie stützt diese These: Der Trainer wechselte bei 96 in zwölf Spielen sieben Tore ein. Jeder fünfte Spielerwechsel wird ein Volltreffer. Diese Quote erreicht sonst keiner seiner Zweitliga-Kollegen. Wenn Kocaks Auftrag, der Klassenerhalt, gelöst ist, wird 96 auch die Vertragsfrage klären. Die Wintertransfers Dominik Kaiser, John Guidetti und Philipp Ochs halfen schon einmal – nach ihnen gesucht hatte Cheftrainer Kocak mit dem kommissarischen Sportlichen Leiter Gerhard Zuber.

Es ist kein Geheimnis, dass Zuber seinem Förderer Horst Heldt nach Köln folgen wollte. Beim 1. FC Köln sitzt aktuell Frank Aehlig als Leiter der Lizenzabteilung fest im Sattel. Heldt selbst wird im Mai verlängern, wenn es weiter so gut läuft in Köln. Der frühere 96-Sportchef dürfte keine Probleme haben, eine Stelle für Zuber am Rhein zu finden. Aber würde der 44-Jährige einen Sportchefposten in Hannover für einen Assistentenjob bei Heldt ablehnen? Möglich wäre das.

Bei 96 laufen elf Spielerverträge aus

Solange ermittelt Kommissar Zuber im nächsten Fall. Der Aufwand entspricht dem einer Großfahndung. Elf Spielerverträge laufen aus, die Co-Trainer-Verträge von Asif Saric und Lars Barlemann ebenso. Außerdem müssen Akademie-Chef Michael Tarnat, U23-Trainer Christoph Dabrowski und U19-Trainer Stephan Schmidt verlängern oder ersetzt werden. Mit den entscheidenden Köpfen hat Zuber bereits gesprochen. Aber auch die Chef-Ausbilder an der Akademie wissen noch nicht, ob und wie lange Zuber noch ihr Ansprechpartner ist.