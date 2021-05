Verstärkungen im Visier: 96 interessiert an German Onugkha und Nürnbergs Lukas Mühl

Der Russe steht beim FK Krasnodar unter Vertrag, stürmt seit dem Winter leihweise in Dänemark. Er wurde 96 angeboten, soll in Darmstadt Interesse geweckt haben und beim Hamburger SV auf der erweiterten Einkaufsliste stehen.

Hannover 96 fahndet nach Verstärkungen für die Offensive. Ein heißer Kandidat ist Osnabrücks Topscorer Sebastian Kerk , der allerdings nur ablösefrei zu haben ist, wenn der VfL in der Relegation gegen den FC Ingolstadt den Kürzeren zieht. Ein weiterer Name, der bei den Roten ins Spiel gebracht worden, ist German Onugkha.

Der Mittelstürmer ist physisch und mit dem Kopf stark, schoss für den dänischen Erstligisten Velje in der Abstiegsrunde vier Tore in neun Einsätzen – und im Derby als Joker sogar einen Hattrick. Der 24-Jährige, der in Deutschland den nächsten Karriereschritt gehen will, ist aber nicht zum Nulltarif zu haben, den sich 96-Boss Martin Kind wünscht. Der Russe hat einen Vertrag bis 2023, würde etwa 500.000 Euro Ablöse kosten. Eine Leihe wäre ebenfalls möglich.

Nicht nur vorn, auch hinten will 96 nachbessern. Auf dem Einkaufszettel steht unter anderem Lukas Mühl. Weil der Vertrag des 24 Jahre alten Innenverteidigers in Nürnberg ausläuft, wäre er ablösefrei. Gut und günstig – passt ins neue 96-Raster.