Noch ein neuer Torwart für Hannover 96: Michael Ratajczak kommt aus Paderborn

Gerhard Zuber, sportlicher Leiter von 96, freut sich über die Verpflichtung: "Wir sind froh, dass wir nach dem Verletzungspech von Martin Hansen mit Michael Ratajczak so schnell einen Torhüter mit großer Erfahrung verpflichten konnten." Der 37-Jährige wird voraussichtlich bereits am Dienstag bei Jahn Regensburg im Kader von 96 stehen.

Ratajczak hat schon viel gesehen

Der 37-jährige Schlussmann spielte in seiner Jugendzeit für die Revierclubs Borussia Dortmund und Schalke 04. Es folgten Stationen im Herrenbereich bei LR Ahlen, Rot-Weiß Erfurt, Fortuna Düsseldorf, Royal White Star Bruxelles, MSV Duisburg und dem SC Paderborn. Insgesamt kommt Ratajczak auf 114 Spiele in der zweiten Bundesliga, 75 Drittliga-Partien und 53 Einsätze in der Regionalliga Nord.