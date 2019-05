Das Hannover 96 der Zukunft: So bauen Slomka und Schlaudraff den Kader um

Das lange Wochenende begann am Donnerstag mit dem Vatertag. Es werden Tage zum Runterkommen, zum Ausholen, bevor Hannover 96 mit Sportdirektor Jan Schlaudraff und Trainer Mirko Slomka zuschlagen will auf dem Transfermarkt. Sie sollen die Väter des Wiederaufstiegs werden. Für geplante Kurztrips war keine Zeit. Slomka verzichtet auf den angekündigten Ausflug mit 96-Chef Martin Kind zum Champions-League-Finale in Madrid. Slomka soll stattdessen im Sky-Studio die Sendung „Champions Corner“ begleiten.

Mindestens zehn Neue müssen her

Am Donnerstag saßen Schlaudraff und Slomka erneut zusammen, um den 96-Schattenkader auszuleuchten. „Wir wollen dieser Mannschaft ein Gesicht geben, das die Fans begeistert“, sagt Slomka. Nach Hochrechnung vom SPORTBUZZER wird 96 mindestens zehn neue Gesichter brauchen. Nach Abwägungen und Fakten, wer geht und wer bleibt, umfasst er aktuell etwa 18 Mann. Bis zum ersten Training am 17. Juni wird der Kader noch nicht stehen. „Wir wollen uns von dem Termin nicht treiben lassen und die richtigen Entscheidungen treffen“, sagt Schlaudraff.