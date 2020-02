Hat das eine Zukunft? Kind will mit Kocak und Zuber weitermachen

Thomas Bertold, Weltmeister von 1990, habe ja keine detaillierten Einblicke bei Hannover 96 und in die 2. Liga. Das gab Bertold beim Fußball-Talk der Neuen Presse zu. Aber so viel konnte er sagen, vor allem zu 96-Profichef Martin Kind, der ebenfalls auf dem Podium saß. „96 ist ein Verein mit Turbulenzen“, sagte Bertold. „Da sollte sich Martin Kind auch hinterfragen, was die Struktur angeht, was die Personen angeht, die er geholt hat.“ Es fehle die "Fußball-Expertise".