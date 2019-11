Hannover 96: Zur Sicherheit übernimmt Kenan Kocak das "rote Fußballboot"

Eintrag im Bordbuch des roten Fußballboots: Tag zwölf nach der Entlassung von Mirko Slomka, der neue Trainer Kenan Kocak übernimmt am Freitag die Arbeit und leitet ab 10 Uhr sein erstes Training. Der Vertrag gilt aber nur bis zum Saisonende.

Für den 36-jährigen Schlaudraff war das Vertragswerk Neuland, er lernt ja noch. So lange hatte 96 auch noch nie gebraucht, bis ein neuer Skipper das Ruder übernehmen konnte. Kocaks Anstellung ist demnach Schlaudraffs Gesellenstück. Er will ja mal ein Meister seines Sportchef-Fachs werden.

Eine Randnotiz zu dem 38-Jährigen gab es bereits vor einem halben Jahr. Kocak hatte es im Trainercasting unter die letzten drei ge­schafft. Markus Anfang galt damals als Kandidat von Sportchef Jan Schlaudraff und fiel als Erster durch. Blieben Kocak und Mirko Slomka, beide auf dem Ticket von 96-Profichef Martin Kind unterwegs. Es wurde Slomka, der nach nur vier Monaten wieder abgesetzt wurde. Nun, da 96 den Rettungsring auswerfen muss in den Untiefen der 2. Liga, greift die damalige zweite Wahl. „Er hat bei den Gesprächen im Sommer schon einen guten Eindruck hinterlassen“, er­klärt Kind nun.

Klitzpera in Madrid: Hannover 96 interessiert sich für Spieler aus Reals B-Team

Kocak hospitierte bei Pep Guardiola

Die Ansprüche an Kocak sind geringer. Den alten Tanker 96, der Rost angesetzt hat, aus dem Sturm in sichere Gewässer navigieren, das ist sein erstes Ziel. Vom Aufstieg redet keiner mehr.

Für Kocak ist es jedoch ein Aufstieg, nach drei Jahren als Viertligatrainer bei Waldhof Mannheim und zwei Jahren in Sandhausen. Kocak galt dort als Garant des Erfolgs, was für den kleinen Klub mit dem Mini-Etat hieß, den sicheren Klassenerhalt auf den Plätzen zehn und elf geschafft zu haben. Nach der Entlassung im Oktober 2018 hat Kocak bei Pep Guardiola hospitiert und sich mit Jupp Heynckes getroffen. Dann rief Schlaudraff an.

Nun also 96, Kocaks erster größerer Verein, wenn auch ein leckgeschlagener. „Die Trainerposition ist eine der wichtigsten Personalien in einem Klub“, meint Kind, „wir sind zu einer Entscheidung gekommen, mit der alle zufrieden sind.“

Das 96-Bordbuch wird damit aber nicht zugeklappt. Der nächste Eintrag folgt am 25. November – beim ersten Heimspiel unter Kocak gegen Darmstadt.