"Kann gut mit solchen Menschen": Baumgart-Zusage für 96-Boss Kind bis Wochenende?

Baumgart ist Wunschkandidat in Hannover, weil 96 aufsteigen will und der Trainer Aufstieg kann. Mit Paderborn schaffte er den Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga. Dorthin will 96 auch zurück, auch das teilte Kind seinem Topkandidaten nun in „einem sehr guten, sehr strukturierten Gespräch“ mit.

Kandidat in Hamburg? "Kann ich gar nicht sagen"

Baumgart habe seinen Vorstellungen recht genau entsprochen: „Bodenständig, ehrlich, ein gerader Typ mit großen Fachkenntnissen, ich kann gut mit solchen Menschen.“ Der Wohlfühlfaktor scheint schon zu stimmen, die Pole Position beim Verhandeln kann nun ein großer 96-Vorteil sein im Wettrennen um den Trainer.

Baumgart hat dem Vernehmen nach zwei Optionen in der 1. Liga, eine in der 2. Liga, dazu kommt das frische Interesse aus Hamburg. Baumgart soll beim HSV Wunschkandidat Nummer eins sein. Und wenn der große HSV fragt, so die Einschätzung in Hamburg, dann hat der kleine HSV von 1896 keine Chance.

„Ob ich Kandidat bin, kann ich gar nicht sagen“, erklärt Baumgart, „Daniel (Thioune) wurde die Entscheidung um 9 Uhr morgens mitgeteilt, und um 10 Uhr soll ich Favorit auf die Nachfolge sein? Ganz ehrlich, das geht auch mir ein bisschen schnell.“