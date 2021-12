"Im ständigen Austausch": 96-Coach Dabrowski lobt Zusammenarbeit mit Mann

Dass noch ein Stürmer kommen soll und muss, darüber herrscht bei Hannover 96 Einigkeit. Auch ein neuer Mittelfeldspieler, welcher Art auch immer, soll ab Januar mittrainieren. Wer genau kommt, darüber müssen Coach Christoph Dabrowski und Manager Marcus Mann entscheiden.

Der Trainer gibt sich „grundsätzlich überzeugt vom Potenzial“, er glaube an die Mannschaft, an die Spieler in seinem Kader. Angesichts von bisher lediglich 14 Toren in 18 Partien wird aber auch er sich nicht gegenüber einem Akteur verschließen, der den Ball mal ins Tor schießt oder köpft...