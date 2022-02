Kippt 500-Zuschauer-Regel? 96 wäre "in der Lage, auch kurzfristig zu reagieren"

Dürfen am Sonntag beim Spiel gegen Darmstadt 98 (13.30 Uhr) doch noch mehr als die zurzeit erlaubten 500 Zuschauer da­bei sein? Entscheiden könnte dies das Oberverwaltungsgericht in Lü­ne­burg. Das Urteil ist für Anfang kommender Woche angekündigt, könnte aber auch noch am Donnerstag fallen. „Wir wä­ren in der Lage, auch kurzfristig zu reagieren“, sagt 96-Chef Martin Kind. Sollten 10 000 Fans erlaubt werden, könnte 96 mit dem Kartenverkauf beginnen.

Die drei niedersächsischen Drittligisten Braunschweig, Meppen und Osnabrück hatten einen sogenannten Normenfeststellungsantrag im Eilverfahren gestellt. 96 hat sich nicht angeschlossen, Bundesligist Wolfsburg ebenfalls nicht. „Wir ha­ben in­tern und extern darüber ge­spro­chen, uns aber entschieden, nicht mit zu klagen“, erklärt Kind, „die Klubs ha­ben aber unsere Solidarität.“