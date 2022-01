96-Boss Kind hofft auf 25-Prozent-Regelung: "Wünsche ich mir auch für uns"

Mit Corona-Leugnern hat der 96-Chef nichts am Hut. „Wir sollten in der Krise den Fachleuten vertrauen, die haben die höchste Kompetenz“, sagt Martin Kind. „Schwieriger wird’s aber mit der Politik, weil da nach anderen Gesichtspunkten entschieden wird.“ Und zwar von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In der niedersächsischen Kapitale Hannover durften am vergangenen Sonntag nur 500 Zuschauer das Zweitligaspiel gegen Dresden sehen. Das entspricht einer Auslastung von einem Prozent im Stadion, das 49 000 Plätze hat. Anzeige 150 Kilometer entfernt, in Magdeburg, gilt das Recht von Sachsen-Anhalt. 13 500 Fans sahen das Drittligaspiel gegen Havelse, das entspricht einer Auslastung von knapp 50 Prozent. „Dieser Flickenteppich ist nicht nachvollziehbar“ für Kind. Er fordert: „Wir brauchen endlich bundeseinheitliche Regelungen, die Politik muss über ihren Schatten springen.“

Bayern geht den ersten Schritt und holt die Fans zurück in die Stadien. Nach dem Kabinettsbeschluss am Dienstag gilt ab Donnerstag die neue Obergrenze von 10 000 Zuschauern. Maximal dürfen 25 Prozent der Sitzplätze genutzt werden. „Diese Regelung finde ich gut und wünsche ich mir auch für uns“, meint Kind. „Das kann man für alle Stadien gleich welcher Größe, umsetzen und gut nachvollziehen.“

Die niedersächsische Landesregierung von Ministerpräsident Stephan Weil – im Ehrenamt auch langjähriger 96-Fan – spielt jedoch nicht mit. „Bei uns bleibt es dabei, dass Veranstaltungen nur mit bis zu 500 Personen zulässig sind“, stellte eine Regierungssprecherin am Dienstag klar. Wehrle schimpft: "Würfeln die eigentlich?" Der aufgestaute Ärger entlädt sich, auch unter dem großen wirtschaftlichen Druck der Vereine. Die Einnahmeverluste bei den Geisterspielen sind immens. 96 verliert pro Heimspiel eine halbe Million. Alexander Wehrle, Geschäftsführer beim 1. FC Köln, nennt Beispiele. „Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn in der Elbphilharmonie in Hamburg von 2100 möglichen Zuschauern 2000 in einem geschlossenen Raum sind und ein paar Kilometer weiter im Hamburger Stadion auch 2000, weil das eben die Grenze ist“, schimpft Wehrle. „Wer hat denn die 2000 in Hamburg festgelegt? Und wer die 750 in Köln? Und wer die 1000 in Mainz? Würfeln die eigentlich?“

