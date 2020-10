Erst 7000 Derby-Tickets weg: 96 entscheidet Freitag, ob Mitglieder Chance kriegen

Entscheidungsstau in Kartenfragen – fürs Derby von Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig waren am Donnerstagabend erst etwa 7000 der 9800 verfügbaren Tickets weg. Die Dauerkartenbesitzer aus dem Vorjahr haben ein Vorkaufsrecht, aber die Corona-Kapazitäten nicht ausgereizt.

Sehr unwahrscheinlich, dass sich daran mehrere Tage nach Verkaufsstart noch was ändert. 96-Profiboss Martin Kind: „Es scheint Vorbehalte zu geben, in Corona-Zeiten ins Stadion zu gehen.“ Bisher gibt’s keine Entscheidung, was 96 mit den übrigen „Testphasendauerkarten“ (gültig fürs Derby am Samstag und das Düsseldorf-Heimspiel) macht.