96 muss warten: Auch gegen Darmstadt dürfen nur 500 Zuschauer ins Stadion

10.000 Fans in Bremen und Bayern, 25-prozentige Auslastung in Sachsen – nur Niedersachsen sträubt sich noch. Was für Hannover 96 im Hinblick auf das Zweitliga-Heimspiel gegen Darmstadt (13. Februar) keine guten Nachrichten sind.

Die Landesregierung plant vorerst nicht, die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien zu erhöhen. 96 wird also weiter nur 500 Personen zulassen dürfen. „Es geht nicht nur darum, dass die Menschen sich im Stadion befinden, es geht auch um die Anreise“, sagt Regierungssprecherin Anke Pörksen.