"Könnten 20.000 werden": 96-Boss Kind hofft auf deutlich mehr Fans gegen St. Pauli

22.250 Zuschauer dürfen bei den Heimspielen von Hannover 96 aktuell in die HDI-Arena; gegen Rostock kamen an einem Samstagmittag Ende Juli 13.600, gegen Heidenheim an einem Freitagabend Mitte August sogar nur 8.600. Die Gründe? Zu groß die sportlichen Enttäuschungen der vergangenen Monate? Zu groß die Sorge vor einer Großveranstaltung in Zeiten von Corona? Zu hoch die Preise? Wohl eine Mischung aus allem.

Nach der Länderspielpause ist im dritten Heimspiel der Saison der FC St. Pauli zu Gast, der stets zahlreiche Anhänger mitbringt. Ein durchaus attraktiver Gegner, die Wetterprognose ist so schlecht auch nicht, beim 0:4 in Darmstadt hat die Mannschaft von Jan Zimmermann allerdings nicht wirklich Werbung für einen Stadionbesuch betrieben...