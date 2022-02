Go vom Gesundheitsamt: 96 darf gegen Darmstadt 5.000 Fans ins Stadion lassen

Nachdem das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Zuschauerbeschränkung in Niedersachsen unter freiem Himmel gekippt hat, stellte 96 direkt einen Antrag beim zuständigen Gesundheitsamt der Region, am Sonntag (13.30 Uhr) zum Heimspiel gegen Darmstadt 98 mehr als die zuletzt zugelassenen 500 Fans in der HDI-Arena begrüßen zu dürfen.

Anzeige

Und tatsächlich haben die Roten schnell das Go von der Behörde bekommen. Allerdings dürfen nicht 10.000, sondern 5.000 Zuschauer ins Stadion. Der freie Vorverkauf - ausschließlich online - hat bereits begonnen. Aufgrund der Kurzfristigkeit wird es diesmal kein Vorkaufsrecht für Mitglieder und Dauerkarteninhaber der Saison 2019/20 geben.