JETZT LIVE: 96 nimmt Heimsieg gegen 1. FC Nürnberg ins Visier

Der 26. Spieltag hält für Hannover 96 eine anspruchsvolle Aufgabe parat: Zu Gast in der HDI-Arena ist am frühen Sonntagnachmittag der 1. FC Nürnberg, der sich durchaus berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen kann. Um den Glauben an die Rückkehr ins Oberhaus weiter zu nähren, ist ein Erfolg in Niedersachsen allerdings Pflicht.

96-Coach Christoph Dabrowski muss personell umbauen, nicht nur, weil seine Mannschaft zuletzt in Sandhausen enttäuschte, sondern auch weil Maximilian Beier (Covid-19) und Sebastian Kerk (Magen-Darm-Infekt) nur von zu Hause aus zuschauen dürfen...