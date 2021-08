JETZT IM LIVETICKER: Darmstadt geht gegen 96 in Führung

Wenn Hannover 96 am frühen Samstagnachmittag in Darmstadt gastiert, treffen auch zwei gute alte Bekannte aufeinander: Torsten Lieberknecht, der Coach der Lilien, und 96-Trainer Jan Zimmermann haben einst zusammen in Braunschweig - ausgerechnet, sei angemerkt - gespielt und pflegen bis heute einen guten Kontakt. Ab 13.30 Uhr, wenn im Stadion am Böllenfalltor der Anpfiff ertönt, ruht die Freundschaft aber erst einmal.

Zimmermann hat die Startelf auf zwei Positionen verändert: Hendrik Weydandt beginnt erwartungsgemäß in der Sturmspitze, nachdem die Roten Marvin Ducksch nach Bremen verkauft haben. Zudem ist Sebastian Kerk wieder in die Anfangsformation gerutscht. Hier bei uns seid ihr jederzeit auf Ballhöhe und könnt den Spielverlauf im Liveticker verfolgen.