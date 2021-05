Ablösefrei, für drei Jahre: 96 holt Sebastian Stolze von Jahn Regensburg

Sonderprämie für Weydandt? In 96-Aufstellung will sich Kocak nicht reinreden lassen

In dieser Saison hat der gebürtige Thüringer fünf, in der vergangenen acht Tore in der 2. Bundesliga erzielt. Damit dürfte Stolze, so die Hoffnung der 96-Verantwortlichen, auf jeden Fall effektiver als der in dieser Saison für diese Position vom 1. FC Köln ausgeliehene Kingsley Schindler (kein Tor, ein Eigentor).

Fußballerisch ausgebildet worden ist der Rechtsfuß bei Rot-Weiß Erfurt und beim VfL Wolfsburg, von dessen zweiter Mannschaft er zur Saison 2017/18 zunächst auf Leihbasis nach Regensburg wechselte. Der Marktwerkt des neunfachen Juniorennationalspielers wird von transfermarkt.de auf 1,0 Mio. Euro taxiert.