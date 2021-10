Von der Oberliga bis in die Kreisklassen: So werden die Auf- und Absteiger ausgespielt

Wer schafft den Sprung in die Aufstiegsrunde, welche Mannschaften müssen um den Klassenerhalt kämpfen? Von der Oberliga bis zu den Kreisklassen geht’s jetzt in den jeweiligen Qualifikationsrunden langsam in die heiße Phase, Spannung bis zum Schluss ist garantiert.

Aber was passiert eigentlich, wenn die Vorrunden gespielt sind? Zu diesem Ernstfall kam es durch den Abbruch der vergangenen Saison immerhin nicht. Grund genug, ein wenig Klarheit zu schaffen. Der SPORTBUZZER gibt in der Galerie einen Überblick, nach welchem Modus Auf- und Absteiger ermittelt werden - und welche Teams die besten Chancen haben, sich in der Winterpause auf die Meisterrunde vorzubereiten.