Titel- und Abstiegskampf: Das sind die TOP 10+1 der Amateurspiele am Sonntag!

Spannende Spiele: In diesen Partien fallen am Sonntag in Hannovers Amateurfußball Entscheidungen

SV Iraklis Hellas – OSV Hannover (15 Uhr): Das einzige Hannover-Duell in der Landesliga hat es wahrlich in sich: Der SV Iraklis Hellas muss den OSV besiegen, ansonsten geht es direkt wieder zurück in die Bezirksliga. Die Gäste wollen sich am Sonntag hingegen mit einem Punktgewinn retten. Wie die Partie ausgeht, könnt ihr im Liveticker vom SPORTBUZZER verfolgen. ©