Offiziell: Recken-Trainer Ortega wechselt nach Barcelona, Prokop kommt

Emotionaler Abschied von Ortega

"Auf der einen Seite bin ich glücklich, weil es für mich eine Riesenchance ist. Auf der anderen Seite bin ich traurig, weil ich mich mit meiner Familie in Hannover sehr wohl gefühlt habe", so Ortega emotional. "Natürlich sind wir Profis, doch zuerst sind wir immer noch Menschen. Bei den Recken wurde ich immer als Mensch wertgeschätzt und möchte mich für das Vertrauen beim Verein bedanken. Falls der Klub mich jemals nochmal brauchen wird, werde ich meine Hilfe jederzeit anbieten.“

Der sportliche Leiter der Recken, Sven-Sören Christophersen, drückte dem Spanier seine größte Wertschätzung aus: „Das ist ein Abschied mit einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge. Der Austausch mit Carlos war stets fachlich hochkompetent, sowie menschlich absolut harmonierend, sodass wir eine sehr erfolgreiche Zeit gestalten und einige wichtige Impulse in die Entwicklung des Vereins mit einfließen lassen konnten. Ich bin mir sicher, dass es ein Wiedersehen geben wird und freue mich auf die gemeinsamen letzten Spiele dieser langen Saison.“

Geschäftsführer Eike Korsen denkt bereits an das letzte Spiel gegen Leipzig, das noch einmal emotional wird. Dann verabschiedet sich Ortega vom Verein und den Fans. „Wir können spüren, dass auch die Recken und Hannover bleibenden Eindruck hinterlassen haben und dauerhaft im Herzen von Carlos und seiner Familie bleiben werden. Umso schöner ist es, dass wir diese von allseitiger Wertschätzung geprägte Verbindung im Beisein unserer zurückgekehrten Fans und Partner einen würdigen Rahmen im letzten Heimspiel der Saison geben können“, so Korsen.

Prokop ist bereit für die neue Aufgabe

Mit Christian Prokop steht Ortegas Nachfolger bereits in den Startlöchern. "Er passt hervorragend in unsere Vereinsphilosophie, die auf der Weiterentwicklung von jungen Spielern und Talenten aufbaut. Christian hat in der Vergangenheit Mannschaften auf Top-Niveau trainiert und steht für Handball mit ausgeprägtem Kampfgeist, hoher Attraktivität und großer Leidenschaft, den wir unseren Fans bieten wollen", so Christophersen. Auch Prokop freut sich auf die neue Herausforderung: "Mir imponiert seit Jahren die Entwicklung und Integration eigener Nachwuchsspieler in das Bundesligateam. Zudem freue ich mich auf eine hungrige Mannschaft, die eine gute Rolle in der Liga spielen möchte."