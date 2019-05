Das müsst Ihr zum 13. Maschsee-Triathlon am Freitag und Samstag wissen

Das Terrain ist vertraut, aber an den Termin des 13. Maschsee-Triathlons müssen sich die Ausdauersportler erst einmal gewöhnen. Die Traditionsveranstaltung ist aus dem Spätsommer ins Frühjahr verlegt worden – auf Freitag und Samstag. Der SPORTBUZZER informiert Euch über alles Wissenswerte.

Wo steigt der Wettkampf?

Start und Ziel für alle Altersklassen ist am Maschsee-Südufer im Strandbad. Ge­schwommen wird im See, die Radrunden führen über das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer bis zum Neuen Rathaus und wieder zurück bis kurz vor die Südschnellweg-Unterführung (Erwachsene) oder über die befestigten Wege an den Ricklinger Kiesteichen (Kids-Triathlon). Dann geht es zum Laufen vom Strandbad entlang des Ostufers bis zum Restaurant „Pier 51“. Die Kinderrunde führt bei den Älteren etwa bis auf Höhe Löwenbastion.

Wann geht es los?

Kinder von zehn bis 15 Jahren können sich am Freitag von 16 Uhr an im Kids-Triathlon messen – dazu brauchen sie ein verkehrssicheres Fahrrad. Am Samstag beginnt der Volkstriathlon um 8.40 Uhr (Staffel 9.40 Uhr), die Zweitligarennen werden um 12 Uhr (Männer) beziehungsweise 13.15 Uhr (Frauen) gestartet. Auf der olympischen Distanz geht es von 14.15 Uhr (Staffel 15.15 Uhr) an um gute Zeiten.