Die Vergessenen: Wie Kinder während Corona ohne ihren Sport klarkommen

Elias (9) - Fußball: „Mein Jahr mit Corona war schön. Erst letztens hat es doll geschneit, da habe ich draußen gespielt. Und als es warm war, war ich ganz oft auf dem Spielplatz. Da habe ich eigentlich nie an Corona gedacht. Insgesamt war das Jahr nicht so cool wie die anderen Jahre, aber dafür habe ich endlich Inlineskates geschenkt bekommen. Ich bin echt gut geworden, nur in den Kurven falle ich manchmal noch um. Und einen neuen Kickertisch habe ich auch. Gegen Mama gewinne ich sogar oft. Beim Fußball geht’s jetzt zum Glück wieder langsam los – wir haben sogar schon auf dem Platz trainiert. Aber wir mussten viel Abstand halten und konnten nur mit unseren Partnern richtig reden. Mit meinem Freund Youssef habe ich dann darüber gesprochen, wie langweilig es gerade in der Schule ist. Wir müssen immer Abstand halten und unser Schulhof ist in zwei Bereiche geteilt. Ich bin in der Gruppe, die aufs Klettergerüst darf. Beim Fangen müssen wir aufpassen. Ich tippe die anderen immer nur ganz kurz an und gehe dann wieder ganz schnell einen Schritt zurück. Ich wünsche mir, dass ich auch mal auf die andere Seite des Schulhofs darf. Da gibt es eine Riesenschaukel und ein Fußballfeld mit Toren. Das wäre echt gut.“ ©