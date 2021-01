Hannover Indians: 13 Corona-Fälle – Gesundheitsamt ordnet Quarantäne an

Seit Donnerstag haben die Hannover Indians Gewissheit: Die Spieler sowie das Trainer- und Betreuerteam des Eishockey-Oberligisten müssen bis zum 18. Januar in häuslicher Quarantäne bleiben. Das hat das Gesundheitsamt der Region Hannover angeordnet, nachdem die Ergebnisse der PCR-Testung des Teams vorlagen.

„Wir gehen aktuell davon aus, dass wir am 22. Januar gegen Krefeld unser nächstes Spiel austragen dürfen“, sagt Indians-Geschäftsführer Andy Gysau. Nach Rücksprache mit dem Deutschen Eishockey-Bund werden die insgesamt fünf Partien, die der ECH zwischen dem 3. und 17. Januar nicht bestreiten kann, in Kürze festgelegt. „Die Nachholspiele werden in den Terminkalender eingepasst, das ist alles kein Problem.“

Weiter geht es am kommenden Montag mit einem anderen Termin. Dann werden die Personen aus dem Indians-Team, die jetzt negativ waren, nochmal getestet.