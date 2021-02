Finkels letzter Auftritt: Indians-Urgestein beendet nach 480 ECH-Spielen die Karriere

Er fuhr noch einmal zurück aufs Eis, ließ seinen Blick durch das weite und leere Rund des Eisstadions am Pferdeturm schweifen und hob Schläger und Helm von der Spielfläche auf. „Das hatte ich alles vorher abgelegt – Schläger und Helm stören doch nur bei Fotos“, sagt Armin Finkel und lacht. Der Verteidiger von Eishockey-Oberligist Hannover Indians hatte am Sonntag beim 4:3-Sieg gegen die EG Diez-Limburg sein letztes Spiel bestritten, gleichbedeutend mit dem Karriereende. Nach der Partie entstanden noch viele Bilder auf dem Eis – zusammen mit der Mannschaft, aber auch mit einzelnen Mitspielern: „Ich behalte alle in guter Erinnerung, zu manchen Jungs haben sich sogar private Freundschaften entwickelt.“ Anzeige 25 Jahre am Pferdeturm In Erinnerung bleiben wird ihm auch das Sondertrikot, mit dem er gegen Diez-Limburg aufgelaufen war. Armin Finkel bestritt sein 480. Pflichtspiel für den ECH, und so war diese Zahl diesmal seine Rückennummer. Der gebürtige Hannoveraner war abzüglich drei Saisons, in denen er für Füssen, Rostock und Herford auflief, immer seinem Jugendverein und damit 25 Jahre dem Pferdeturm treu: „Das Trikot habe ich mit Stolz getragen. Es bedeutet mir zum Abschied sehr viel. Es wird zu Hause einen Ehrenplatz erhalten.“ Seine regulären Trikots aus der Saison spendet er dem Stammverein für eine Versteigerung zugunsten des Jugendbereichs.

Es sind Beispiele wie diese, die zeigen, warum er bei den Fans so beliebt ist. In Kreisen der Anhänger trägt Finkel längst den Zusatz „ECHter Hannoveraner“. Es wäre eine Überraschung, wenn die Indians-Verantwortlichen nicht seine angestammte Nummer 19 sperren und das Trikot in überdimensionaler Form zu Ehren des 34-Jährigen unters Hallendach hängen würden – vielleicht im Spätsommer, wenn mit Zuschauern ein Abschiedsspiel Sinn macht. Ohne Zuschauer, das war auch der Wermutstropfen für Finkel am Sonntag: „Deswegen habe ich noch mal zur Tribüne geschaut, wollte alles aufsaugen. Denn mit voller Hütte wäre es einfach schöner gewesen, um den Moment mit den Fans zu erleben.“ So war es ein eher stiller Abschied, ohne die obligatorische Ehrenrunde und Sprechchöre aus der Nordkurve „Das letzte Spiel stand fest, ich konnte mich darauf einstellen – trotzdem war es komisch“, sagt Finkel und seufzt tief. Vorrang für die berufliche Perspektive Zum Saisonende, sagt der Bauingenieur, hätte er sowieso aufgehört, weil das Eishockey-Pensum mit seiner Arbeit in der Baubranche nicht mehr zu schaffen gewesen wäre. Das Ende der Laufbahn musste er nun spontan aus beruflichen Gründen auf Ende Januar vorziehen. Wegen der Perspektive: „Für ein wichtiges Projekt muss ich mehrere Monate werktags in Berlin sein und pendele nur am Wochenende zurück nach Hannover.“ Wie geht es nun weiter? „Vom Kopf her bin ich noch im Eishockey-Rhythmus drin. Aber das ändert sich bestimmt, wenn Spiele stattfinden und ich nicht dabei bin. Froh bin ich zumindest, dass ich die langen Busfahrten nicht mehr habe“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Dienstag steht das nächste Spiel auf dem Programm – die Indians haben den Herforder EV zu Gast (20 Uhr), erstmals ohne Finkel: „Ich finde bestimmt jemanden, der im Stadion ist und für mich den Live-Ticker übernimmt.“

Bilder zum Spiel der Eishockey-Oberliga zwischen den Hannover Indians und EG Diez-Limburg Mit vollem Einsatz: Hannovers Santeri Ovaska (links) kämpft mit seinem Gegenspieler um jeden Zentimeter. ©