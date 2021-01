Zwei positive Corona-Fälle: Indians-Spiel gegen Hammer Eisbären abgesagt

Die Hannover Indians sind am Sonntag nicht im Einsatz. Das Heimspiel in der Eishockey-Oberliga gegen die Hammer Eisbären wurde kurzfristig abgesagt. Am Sonntagmorgen hatte die routinemäßige Schnelltestung der Indians-Spieler zwei positive Corona-Fälle ergeben.

Die Eisbären reagierten aber schnell: Sie treten einfach am Sonntagabend in Mellendorf bei den Hannover Scorpions an. Die Scorpions hätten gegen Rostock Piranhas gespielt – die Rostocker sagten diese Begegnung jedoch sicherheitshalber ab, weil sie am Neujahrstag noch auf die Indians getroffen waren.