Entwarnung beim Kapitän: Indians wohl ab nächster Woche wieder mit Pohanka

Dieses Gefühl kennen sie gar nicht: Die Hannover Indians treten am kompletten Wochenende nicht am Pferdeturm an. Zuletzt standen für den ECH in der Oberliga Nord vier Heimspiele binnen acht Tagen auf dem Programm – ein weiteres wäre zu Beginn dieser Woche hinzugekommen, die Partie gegen die Saale Bulls Halle fiel jedoch aus.

Die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio ist am Freitag (20 Uhr) bei den Rostock Piranhas zu Gast, am Sonntag (17 Uhr) geht es bei den Black Dragons Erfurt weiter.