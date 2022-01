Hannover Indians bezwingen Dragons Erfurt - Scorpions nicht im Einsatz

Fünf Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels brachte Tobias Möller die Gäste in Führung, als sofort ihr erstes Powerplay des Abends zum Erfolg führte. Im Mittelabschnitt erhöhten Branislav Pohanka (25.) und Joe Kiss (30.) auf 3:0 für die Hannoveraner. In Überzahl kamen die Erfurter aber heran, Maurice Keil (32.) traf zum 1:3.

Scoprions nicht im Einsatz

Die Hannover Scorpions waren am Freitagabend nicht im Einsatz, weil die Icefighters Leipzig nach Corona-Fällen noch nicht wieder spielfähig waren. Die Mellendorfer treten am Sonntag (18.30 Uhr) bei den Moskitos Essen an, während 30 Minuten später am Pferdeturm die Partie der Indians gegen den Krefelder EV beginnt.