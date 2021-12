DEL-Chance für Talente: Indians schließen Kooperation mit Fischtown Pinguins

Die Hannover Indians haben ein Ruhrpott-Wochenende vor sich. Sie treten am Freitag (20 Uhr) bei den Hammer Eisbären an. Am Sonntag (19 Uhr) sind die Moskitos Essen zu Gast am Pferdeturm.

Die Indians, bei denen Branislav Pohanka, Mike Miesz­kowski und Niko Esposito zurück im Kader sind, haben eine Kooperation mit den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven geschlossen. Mit dem DEL-Klub gibt es demnach einen Austausch von Spielern. Gut möglich, dass Talente aus Bremerhaven demnächst beim ECH zum Einsatz kommen – aber auch umgekehrt. Nick Aichinger und Robin Palka haben vorerst eine DEL-Förderlizenz erhalten.