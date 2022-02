Corona-Zwangspause für Indians: Derby „notfalls kurzfristig unter der Woche“

Seit dem vergangenen Sonntag sind die Hannover Indians in der Oberliga zu einer Spielpause gezwungen – wegen positiver Coronatests innerhalb des Teams. Sowohl die Partie gegen die Moskitos Essen fiel aus, als auch das Gastspiel der Indians beim Krefelder EV am Dienstag. Und die freie Zeit der Indians wird sich vorerst nicht ändern, wovon auch das Derby gegen die Hannover Scorpions betroffen ist.

Anzeige

Denn auch die Spiele am Wochenende werden abgesagt. Damit muss der ECH gleich auf zwei attraktive Heimspiele verzichten. Am Freitag wären die Tilburg Trappers zu Gast gewesen. Der Sonntag hätte im Zeichen des Derbys gestanden und für das ewig junge Nachbarschaftsduell mit den Scorpions am Pferdeturm gesorgt.