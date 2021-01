Derby abgesagt: Hannover Indians kehren erst am Sonntag in den Spielbetrieb zurück

Am Sonntag bat Coach Lenny Soccio seine Akteure nun erstmals nach der Zwangspause wieder aufs Eis. Dass die ursprünglich für Dienstag geplante Begegnung gegen die Tilburg Trappers ausfällt, stand bereits länger fest. Nun ist auch das Derby am Freitag bei den Scorpions abgesagt.

„Nach dem Return-to-Play-Konzept des DEB erhalten wir eine Woche Zeit, um uns mit Training wieder auf die Spiele vorbereiten zu können“, sagt Indians-Geschäftsführer Andy Gysau. Der ECH gibt also am Sonntag am Pferdeturm gegen die EG Diez-Limburg sein Comeback im Spielbetrieb.