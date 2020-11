Trotz erneutem Derbyfrust: Coach Lenny Soccio sieht Aufwärtstrend bei den Indians

Können die Hannover Indians keine Derbys mehr? In der Vorsaison verloren sie alle vier Nachbarschaftsduelle. In der Spielzeit 2018/19 waren auch schon drei von vier Vergleichen an die Scorpions gegangen. Und jetzt am 2. Spieltag der jungen Saison in der Oberliga Nord das 2:4 am heimischen Pferdeturm.

Trainer Lenny Soccio wollte die Niederlage nicht daran festmachen, dass das Derby mittlerweile Kopfsache ist. „Wir haben die kleinen Dinge nicht gut gemacht“, sagte Soccio und dachte dabei daran, „dass wir sehr viele Bullys verloren und uns unnötige Strafzeiten geleistet haben“. Die Chancenverwertung blieb ebenfalls mangelhaft. „Das war bei uns letzte Saison schon so.“