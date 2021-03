Vor dem Derby: Indians vermelden mit Robin Thalmeier ihren ersten Neuzugang

Ihre Saison in der Oberliga können die Hannover Indians nur noch über den Umweg der Pre-Play-offs retten. Nach vier Niederlagen in Folge ist für den ECH, der mittlerweile auf den achten Platz zurückgefallen ist, der zur direkten Play-off-Qualifikation berechtigende sechste Platz nur noch theoretisch erreichbar. Die Spielzeit ist, auch wegen Corona und der Verletzungsmisere, irgendwie verkorkst.

Anzeige

Immerhin: Mit Blick auf die neue Saison haben die Indians einen neuen Spieler in ihren Reihen. Robin Thalmeier verstärkt die Defensive des ECH. Zuletzt spielte der 18-Jährige im Nachwuchs des Sportbunds Rosenheim, kam bei den Niederbayern in der U20 zum Einsatz. Dennoch ist Thalmeier gebürtiger Hannoveraner. Sein Vater Peter spielte Ende der Neunziger am Pferdeturm für den damaligen KEV Hannover.