Hannover Indians: Die Oberliga-Lizenz ist da - mit einem Haken

Die Hannover Indians haben ihre Lizenz für die neue Saison erhalten. Der Eishockey-Oberligist musste, wie berichtet, noch Auflagen erfüllen und Unterlagen an den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) nachreichen. Dazu zählte beispielsweise die sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts. Nun erhielten die Indians vom DEB die Lizenz erteilt, die der Verband in seinem offiziellen Sprachgebrauch als „Zulassung für den Oberliga-Spielbetrieb“ bezeichnet. Kleiner Haken: Der DEB hat den Indians erneut Auflagen erteilt.

"Wir haben es nicht geschafft, alle alten Aufgaben abzuarbeiten"

Was der Zentrale in München noch fehlt, ist der Abschluss des Geschäftsjahres. „Erstmal freuen wir uns, dass wir jetzt die Zulassung haben. Der Spielbetrieb war ohnehin in keinerlei Weise gefährdet“, sagt Florian Heinze. Er ist der Vorsitzende des EC Hannover, dem Stammverein, der die Lizenz hält. Weil Heinze aber auch weiß, wie schnell der Zusatz „Auflagen“ rund um den Pferdeturm für Spekulationen von finanzieller Schieflage sorgen könnte, sagt er ganz ehrlich: „Der Aufwand mit der Kaderplanung für die neue Saison ist sehr hoch. Wir haben es nicht geschafft, alle alten Aufgaben abzuarbeiten.“ Derzeit befinde sich der Jahresabschluss in der Prüfung beim Steuerberater. „Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, geht alles nach München. Der DEB weiß Bescheid, dass bis spätestens Ende Juli der Jahresabschluss bei ihm ist.“