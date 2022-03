Am Ende herrscht Gift und Galle: Indians verlieren Spiel drei gegen Deggendorf

Die Hannover Indians verloren in den Play-offs der Oberliga das dritte Spiel in ihrer Serie gegen den Deggendorfer SC mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Damit liegen sie im Gesamtstand mit 1:2 zurück. Die Deggendorfer erwischten den besseren Start. Das erste Powerplay nutzte Niklas Jentsch (4.) zum 0:1. Die Indians hatten am Sonntag beim 4:3-Sieg im Overtime-Wahnsinn von Deggendorf alle elf Situationen mit einem Mann weniger auf dem Eis schadlos überstanden.

Anzeige

Die Gastgeber kamen kurz danach in Schwung. Zunächst scheiterte Kyle Gibbons an DSC-Torhüter Timo Pielmeier (6.), bei Gelegenheiten von Mike Mieszkowski (9.) und Jayden Schubert (13.) hatte der Großteil der 1910 Zuschauer schon den Torschrei auf den Lippen - die Scheibe landete aber entweder am Pfosten oder blieb nur wenige Zentimeter vor der Torlinie liegen, ehe sie von Pielmeier entschärft wurde. Sieger blieb der frühere Nationaltorhüter auch im Duell mit Parker Bowles, der per Penalty scheiterte (19.).