Indians feiern Heimsieg gegen Diez-Limburg - Scorpions schlagen Erfurt nach Penaltyschießen

Die Hannover Indians spielen wieder – und sie jubeln wieder. Beides kam im Januar und Dezember nicht vor oder war relativ selten. Der ECH gewann in der Eishockey-Oberliga daheim gegen Aufsteiger EG Diez-Limburg mit 4:3 (1:1, 2:0, 1:2). „Wir haben ein gutes zweites Drittel gespielt und am Ende verdient gewonnen – auch wenn uns zum Schluss etwas die Kraft gefehlt hat und der Kopf müde war“, sagt ECH-Trainer Lenny Soccio.

Die Indians benötigten eine lange Anlaufzeit, um in die Partie zu finden – nach einer Wettkampfpause von 30 Tagen keine große Überraschung. Zu Beginn sorgte Henry Wellhausen für das 0:1. Dass es zwischenzeitlich keinen höheren Rückstand gab, dafür zeichnete der Torhüter der Indians verantwortlich. In der zwölften Minute verhinderte David Zabolotny das 0:2, als er gegen den frei vor ihm auftauchenden Thomas Matheson Sieger blieb. Glück in diesem Fall für Armin Finkel, der sein 480. und letztes Spiel für die Indians bestritt und mit dieser Zahl als Sonder-Rückennummer auflief, dass sein Fehler ohne Folgen blieb. Finkel verlor nämlich kurz zuvor die Scheibe hinterm Tor.