Entwarnung und neuer Spieler: Hannover Indians nehmen das Training wieder auf

Am Dienstagmorgen hatte sich ein Spieler des Kaders, der namentlich nicht genannt wurde, wegen Erkältungsanzeichen auf Covid-19 testen lassen. Das Resultat sorgt für Aufatmen am Pferdeturm – dass dort das Nachholspiel gegen den Krefelder EV 81 am Mittwochabend stattfinden konnte, wäre aber zu kurzfristig gewesen.

19-Jähriger kommt von Flint Firebirds

Weiter geht es für die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio am Wochenende mit nur einem Spiel, am Sonntag spielt sie in Herne. Noch nicht mit dabei: Ein neuer Spieler, der erst am Samstag am Flughafen eintrifft und vorerst für ein paar Tage sicherheitshalber in Quarantäne verweilen muss. Es handelt sich um den Deutsch-Amerikaner Marcus Gretz.

Der 19-jährige Verteidiger war zuletzt für die Flint Firebirds in der Ontario Hockey League am Puck. Gretz wurde in Bundesstaat Michigan geboren, ist aber im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft und belegt somit keine Ausländerposition bei den Indians.

Ob er ein Star wird, muss sich erst noch zeigen – zur NHL-Legende Wayne Gretzky fehlen ihm aber immerhin nur zwei Buchstaben.