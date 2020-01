"Echte Mannschaft": Lenny Soccio und die Indians nehmen Platz vier ins Visier

Es geht so langsam auf die Zielgerade in Richtung Play-offs. Ziemlich genau drei Viertel der Hauptrunde in der Oberliga Nord sind absolviert – und der Kampf um die besten Ausgangspositionen könnte spannender nicht sein.

Indians mittlerweile vor den Scorpions

Dank einer Serie von sieben Siegen aus neun Partien mischen nun auch die Hannover Indians (53 Punkte) mit um den Heimvorteil in den Play-offs. Seit dem vergangenen Sonntag stehen sie erstmals in dieser Saison vor den Hannover Scorpions (52), die auf Rang sieben abgerutscht sind – aber auch nur einen Rückstand von fünf Zählern auf die Crocodiles Hamburg (57) aufweisen. Die Hansestädter belegen den dritten Platz. Die Icefighters Leipzig (54) und die Saale Bulls (52) auf den Rängen vier und sechs rahmen die hannoverschen Teams ein.

Für die Indians, die genau wie die Hamburger noch eine Partie mehr austragen dürfen, stehen am Wochenende daher mit Blick auf das enge Tabellenbild zwei Spiele mit Play-off-Charakter auf dem Programm. Am Freitag (20 Uhr) ist Leipzig zu Gast, am Sonntag (16 Uhr) tritt der ECH in Hamburg an. „Platz vier ist für uns machbar. Die Mannschaft hat in den vergangenen zwei Monaten einen Sprung gemacht. Sie ist eine echte Mannschaft, in der Kabine herrscht gute Stimmung“, sagt Indians-Trainer Lenny Soccio.