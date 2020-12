Fehlstart korrigiert: Aber Indians-Coach Lenny Soccio tritt auf die Euphoriebremse

Was wohl auf den Rängen im Eisstadion am Pferdeturm los gewesen wäre: Zunächst feierten die Hannover Indians einen dramatischen 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen die Rostock Piranhas, und fünf Mi­nu­ten nach Spielende kam Verteidiger Armin Finkel mit seinem 16 Monate alten Sohn Tim aufs Eis zurück. Finkel winkte kurz – erhielt jedoch kein Echo. Die Ehrenrunde fiel aus, dabei wäre sie angebracht gewesen.

Es waren Murmeltierspieltage für die Indians und die Scorpions in der Oberliga Nord: Beide Mannschaften gewannen am vergangenen Wochenende doppelt – Gegner und Spielorte waren identisch zu den Ansetzungen 14 Tage zuvor. Die Ergebnisse vom Sonntag waren sogar Kopien. Der Lohn: Als Spitzenduo in der Tabelle geht es ins Derby am Freitag (20 Uhr) am Pferdeturm.