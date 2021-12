Anfangs wie im Rausch: Indians zünden Feuerwerk gegen Hamburg Crocodiles

Diesen anerkennenden Klaps hatte er sich wirklich verdient – per Taktik-Klemmbrett auf den Helm. So gratulierte Lenny Soccio, Trainer der Hannover Indians, seinem Stürmer Mike Mieszkowski. Der bullige Angreifer hatte sich wenige Sekunden zuvor ganz stark an der Bande durchgearbeitet und das Unterzahl-Tor von Kyle Gibbons vorbereitet.

Es war in der Partie gegen die Crocodiles Hamburg nach einer Viertelstunde der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 – und der Höhepunkt in einem berauschenden ECH-Anfangsdrittel, was zugleich die Basis für den 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)-Heimsieg in der Eishockey-Oberliga war.