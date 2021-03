Corona-Quarantäne! Saale Bulls Halle dürfen nicht bei den Hannover Indians antreten

Nach zuletzt vier Heimsiegen in Serie wollten die Hannover Indians in der Eishockey-Oberliga den nächsten Erfolg am Pferdeturm nachlegen – doch diese Gelegenheit ergab sich nicht. Die Partie gegen die Saale Bulls Halle wurde am Dienstagmorgen kurzfristig abgesagt.

Grund war eine Anordnung des örtlichen Gesundheitsamts in Halle, das die Saale Bulls bis zum 23. März in Quarantäne schickte. Die Entscheidung geht zurück auf eine Partie zwischen Halle und dem Herforder EV vom 9. März. Bis inklusive vergangenen Samstag wurden neun Herforder Spieler positiv auf das Coronavirus getestet.