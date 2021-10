Tore satt: Indians und Scorpions feiern Schützenfeste auf dem Eis

Los ging es nach 56 Sekunden, als Jayden Schubert zum 1:0 traf. Robin Palka (4.) und Philipp Hertel (7.) erhöhten, bevor Marcel Mahkovec (15.) auf 3:1 verkürzte. Im Mitteldrittel wurde es deutlich mit Toren von Parker Bowles (26.), Robin Palka (28., 33.), Robin Thalmaier (29.), Kyle Gibbons (30.) und Branislav Pohanka (35.), später erhöhten Bowles (42.) und Schubert (57.). Florian Maierhofer (27., 59.) und Edwin Schitz (46.) gelangen die KEV-Tore. Wermutstropfen aus Indians-Sicht: Maxi Pohl handelte sich eine Spieldauerdiszplinarstrafe ein und wird am Freitag in Rostock fehlen.

Die Hannover Indians und die Hannover Scorpions haben in der Eishockey-Oberliga ihre Sonntagspartien jeweils haushoch gewonnen. Die Indians, bei denen vor wenigen Tagen Stürmer Artjom Alexandrov um die Auflösung seines Vertrags gebeten hatte, bezwangen vor 1.723 Zuschauer am Pferdeturm den Krefelder EV mit 11:4 (3:1, 6:1, 2:2).

Auch die Scorpions in Torlaune

Die Scorpions kassierten am Freitagabend beim 2:3 gegen Leipzig ihre erste Saisonniederlage – im Anschluss daran kündigte Scorpions-Trainer Tobias Stolikowski ein anderes Gesicht seiner Mannschaft für das Gastspiel bei den Moskitos Essen an. Und so kam es auch. Die Mellendorfer gewannen mit 8:1 (3:1, 3:0, 2:0) im Ruhrgebiet. Thomas Supis (8.), Julian Airich (14., 31.), Robin Just (19. 60.), Mike Hammond (37.), Patrick Klöpper (37.) und Louis Trattner (58.) erzielten die Tore. Für Essen gelang Marc Zajic (15.) das zwischenzeitliche 1:3.