Hannover Indians verlieren nach Verlängerung - auch Scorpions kassieren Niederlage 

Trotz einer Niederlage war es für die Hannover Indians ein erfolgreicher Ausflug nach Holland: Zum ersten Mal in der gemeinsamen Zeit in der Eishockey-Oberliga brachten die Indians etwas Zählbares von den Tilburg Trappers mit. Das 3:4 (2:2, 1:0, 0:1) nach Verlängerung bescherte einen Zusatzpunkt.

Hofland kann Verlängerungen gegen Hannovers Teams

Nach der 2:0-Führung der Trappers durch Mitch Bruijsten (10.) und Reno de Hondt (13.) schien alles den in Tilburg gewohnten Gang zu nehmen. Doch Chad Niddery (17.), Igor Bacek (19.) und Arnoldas Bosas (25.) drehten das Spiel. Kevin Bruijsten (57.) gelang das späte 3:3 (57.). In der Verlängerung überwand Diego Hofland den in der Partie überragenden ECH-Torhüter Kristian Hufsky mit dem 4:3 (62.). Kurios: Hofland war auch zwei Tage zuvor der Torschütze in der Verlängerung, als die Trappers mit dem gleichen Ergebnis bei den Hannover Scorpions gewannen.