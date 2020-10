Coronafall im erweiterten Umfeld: Indians sagen Testspiele gegen Harzer Falken ab

Eigentlich sollten die Hannover Indians an diesem Wochenende zweimal gegen Harzer Falken testen - einmal am Pferdeturm (Freitag, 20 Uhr) und einmal in Braunlage (Sonntag, 19 Uhr). Inzwischen ist klar, dass beide Testspiele nicht stattfinden können.

Grund: Im erweiterten Umfeld der Mannschaft wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Nun werden sich alle Spieler und Mitarbeiter testen lassen, um die Gesundheit aller Beteiligten "vorsorglich zu schützen".